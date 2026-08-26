TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CANCOM SE-Investment von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der CANCOM SE-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 24.12 EUR wert. Bei einem CANCOM SE-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 414.594 CANCOM SE-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 8’893.03 EUR, da sich der Wert eines CANCOM SE-Anteils am 25.08.2026 auf 21.45 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 11.07 Prozent.

CANCOM SE wurde am Markt mit 589.91 Mio. Euro bewertet. Die CANCOM SE-Aktie ging am 16.09.1999 an die Börse XETRA. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines CANCOM SE-Papiers auf 6.98 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch