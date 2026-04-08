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Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703

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Bechtle-Anlage 08.04.2026 10:02:19

TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bechtle-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bechtle-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Bechtle-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Bechtle
28.67 CHF 3.56%
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Die Bechtle-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 54.87 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.823 Bechtle-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 53.69 EUR, da sich der Wert eines Bechtle-Papiers am 07.04.2026 auf 29.46 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 46.31 Prozent eingebüsst.

Alle Bechtle-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.71 Mrd. Euro. Die Bechtle-Aktie wurde am 30.03.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Bechtle-Anteils bei 30.00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Bechtle AG