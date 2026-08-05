TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bechtle von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde das Bechtle-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 17.08 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 585.652 Bechtle-Aktien im Depot. Die gehaltenen Bechtle-Anteile wären am 04.08.2026 21’821.38 EUR wert, da der Schlussstand 37.26 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +118.21 Prozent.

Bechtle wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4.67 Mrd. Euro gelistet. Die Erstnotiz des Bechtle-Anteils fand am 30.03.2000 an der Börse XETRA statt. Ein Bechtle-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 30.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch