ATOSS Software Aktie 1059538 / DE0005104400
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28.09.2026 10:02:19
TecDAX-Papier ATOSS Software-Aktie: So viel Verlust hätte ein ATOSS Software-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in ATOSS Software-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Die ATOSS Software-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 105.60 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0.947 ATOSS Software-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.09.2026 gerechnet (83.00 EUR), wäre das Investment nun 78.60 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 21.40 Prozent.
Zuletzt ergab sich für ATOSS Software eine Börsenbewertung in Höhe von 1.32 Mrd. Euro. ATOSS Software-Anteile wurde am 21.03.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt des ATOSS Software-Papiers wurde der Erstkurs mit 31.50 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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