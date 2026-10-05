ATOSS Software Aktie 1059538 / DE0005104400
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05.10.2026 10:02:19
TecDAX-Papier ATOSS Software-Aktie: So viel hätte eine Investition in ATOSS Software von vor 3 Jahren gekostet
Bei einem frühen ATOSS Software-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem ATOSS Software-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 98.30 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 EUR in die ATOSS Software-Aktie investierten, hätten nun 10.173 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.10.2026 auf 83.00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 844.35 EUR wert. Mit einer Performance von -15.56 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Alle ATOSS Software-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.32 Mrd. Euro. Am 21.03.2000 wagte die ATOSS Software-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs der ATOSS Software-Aktie bei 31.50 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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