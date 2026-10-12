ATOSS Software Aktie 1059538 / DE0005104400
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12.10.2026 10:02:29
TecDAX-Papier ATOSS Software-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ATOSS Software-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in ATOSS Software-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
ATOSS Software-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die ATOSS Software-Aktie an diesem Tag bei 81.90 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10’000 EUR in die ATOSS Software-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 122.100 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 09.10.2026 auf 87.30 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’659.34 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 6.59 Prozent angezogen.
Am Markt war ATOSS Software jüngst 1.39 Mrd. Euro wert. ATOSS Software-Anteile wurde am 21.03.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines ATOSS Software-Anteils auf 31.50 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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