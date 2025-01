TecDAX-Papier ATOSS Software-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ATOSS Software von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades ATOSS Software-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 38.75 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 25.806 ATOSS Software-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 3’003.87 EUR, da sich der Wert eines ATOSS Software-Papiers am 03.01.2025 auf 116.40 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 200.39 Prozent vermehrt.

Insgesamt war ATOSS Software zuletzt 1.85 Mrd. Euro wert. ATOSS Software-Papiere wurden am 21.03.2000 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines ATOSS Software-Anteils auf 31.50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch