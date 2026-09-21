TecDAX-Papier ATOSS Software-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ATOSS Software-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde das ATOSS Software-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 13.83 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in ATOSS Software-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 723.327 ATOSS Software-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der ATOSS Software-Aktie auf 92.90 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 67’197.11 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 571.97 Prozent.

Der Börsenwert von ATOSS Software belief sich zuletzt auf 1.48 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der ATOSS Software-Aktie an der Börse XETRA war der 21.03.2000. Damals wurde der erste Kurs des ATOSS Software-Papiers bei 31.50 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch