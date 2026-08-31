ATOSS Software Aktie 1059538 / DE0005104400
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31.08.2026 10:02:22
TecDAX-Papier ATOSS Software-Aktie: Hätte sich eine ATOSS Software-Investition von vor einem Jahr gelohnt?
Bei einem frühen ATOSS Software-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 1 Jahr wurde die ATOSS Software-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das ATOSS Software-Papier bei 102.60 EUR. Wer vor 1 Jahr 10’000 EUR in die ATOSS Software-Aktie investiert hat, hat nun 97.466 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9’922.03 EUR, da sich der Wert einer ATOSS Software-Aktie am 28.08.2026 auf 101.80 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0.78 Prozent verringert.
ATOSS Software markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.62 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der ATOSS Software-Anteile an der Börse XETRA war der 21.03.2000. Das ATOSS Software-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 31.50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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