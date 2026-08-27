TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AIXTRON SE-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem AIXTRON SE-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 5.50 EUR wert. Wenn man vor 10 Jahren 1’000 EUR in die AIXTRON SE-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 181.818 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 6’685.45 EUR, da sich der Wert einer AIXTRON SE-Aktie am 26.08.2026 auf 36.77 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 568.55 Prozent.

Zuletzt ergab sich für AIXTRON SE eine Börsenbewertung in Höhe von 4.55 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des AIXTRON SE-Anteils fand am 06.11.1997 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines AIXTRON SE-Anteils lag damals bei 3.03 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch