TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in AIXTRON SE von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem AIXTRON SE-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 11.94 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 837.872 AIXTRON SE-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 35.70 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 29’912.02 EUR wert. Damit wäre die Investition um 199.12 Prozent gestiegen.

Am Markt war AIXTRON SE jüngst 4.28 Mrd. Euro wert. AIXTRON SE-Papiere wurden am 06.11.1997 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Den ersten Handelstag begann der AIXTRON SE-Anteilsschein bei 3.03 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch