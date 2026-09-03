AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentabler AIXTRON SE-Einstieg?
|
03.09.2026 10:02:30
TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in AIXTRON SE von vor einem Jahr abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen AIXTRON SE-Investment verdienen können.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem AIXTRON SE-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 11.94 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 837.872 AIXTRON SE-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 35.70 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 29’912.02 EUR wert. Damit wäre die Investition um 199.12 Prozent gestiegen.
Am Markt war AIXTRON SE jüngst 4.28 Mrd. Euro wert. AIXTRON SE-Papiere wurden am 06.11.1997 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Den ersten Handelstag begann der AIXTRON SE-Anteilsschein bei 3.03 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu AIXTRON SE
|
15:58
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX verbucht Gewinne (finanzen.ch)
|
15:58
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX liegt am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
02.09.26
|XETRA-Handel MDAX beendet die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.ch)
|
02.09.26
|XETRA-Handel TecDAX fällt (finanzen.ch)
|
01.09.26
|EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
31.08.26
|AIXTRON SE-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats (finanzen.net)
|
31.08.26
|XETRA-Handel TecDAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu AIXTRON SE
|24.08.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|AIXTRON Halten
|DZ BANK
|24.08.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|AIXTRON Halten
|DZ BANK
|24.08.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|AIXTRON Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.06.26
|AIXTRON Equal Weight
|Barclays Capital
|23.06.26
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI unentschlossen -- DAX fester -- US-Börsen im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt findet am Donnerstag keine klare Richtung. Der deutsche Leitindex präsentiert sich mit Gewinnen. Die US-Aktienmärkte legen am Donnerstag ebenfalls zu. An den Märkten in Asien ging es in unterschiedliche Richtungen.