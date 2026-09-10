AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
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10.09.2026 10:02:28
TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AIXTRON SE von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in AIXTRON SE-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Am 10.09.2023 wurden AIXTRON SE-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das AIXTRON SE-Papier 35.85 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das AIXTRON SE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2.789 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 105.63 EUR, da sich der Wert eines AIXTRON SE-Papiers am 09.09.2026 auf 37.87 EUR belief. Damit wäre die Investition 5.63 Prozent mehr wert.
AIXTRON SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4.69 Mrd. Euro. Am 06.11.1997 wurden AIXTRON SE-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer AIXTRON SE-Aktie auf 3.03 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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