TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AIXTRON SE von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 10.09.2023 wurden AIXTRON SE-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das AIXTRON SE-Papier 35.85 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das AIXTRON SE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2.789 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 105.63 EUR, da sich der Wert eines AIXTRON SE-Papiers am 09.09.2026 auf 37.87 EUR belief. Damit wäre die Investition 5.63 Prozent mehr wert.

AIXTRON SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4.69 Mrd. Euro. Am 06.11.1997 wurden AIXTRON SE-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer AIXTRON SE-Aktie auf 3.03 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch