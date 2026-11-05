TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AIXTRON SE von vor 3 Jahren eingebracht

AIXTRON SE-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das AIXTRON SE-Papier 27.74 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 360.490 AIXTRON SE-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 04.11.2026 11’564.53 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 32.08 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 15.65 Prozent angewachsen.

Insgesamt war AIXTRON SE zuletzt 3.86 Mrd. Euro wert. Das AIXTRON SE-IPO fand am 06.11.1997 an der Börse XETRA statt. Ein AIXTRON SE-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 3.03 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch