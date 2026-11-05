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|Rentables AIXTRON SE-Investment?
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05.11.2026 10:02:01
TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AIXTRON SE von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in AIXTRON SE-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
AIXTRON SE-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das AIXTRON SE-Papier 27.74 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 360.490 AIXTRON SE-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 04.11.2026 11’564.53 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 32.08 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 15.65 Prozent angewachsen.
Insgesamt war AIXTRON SE zuletzt 3.86 Mrd. Euro wert. Das AIXTRON SE-IPO fand am 06.11.1997 an der Börse XETRA statt. Ein AIXTRON SE-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 3.03 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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