AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
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20.08.2026 10:02:04
TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AIXTRON SE-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in AIXTRON SE-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem AIXTRON SE-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 23.01 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die AIXTRON SE-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.346 AIXTRON SE-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 19.08.2026 auf 37.30 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 162.10 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 62.10 Prozent zugenommen.
AIXTRON SE wurde am Markt mit 4.71 Mrd. Euro bewertet. Die Erstnotiz des AIXTRON SE-Anteils fand am 06.11.1997 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des AIXTRON SE-Papiers bei 3.03 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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