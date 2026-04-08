1&1 Aktie 868900 / DE0005545503
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08.04.2026 10:02:19
TecDAX-Papier 1&1-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in 1&1 von vor 10 Jahren angefallen
Bei einem frühen 1&1-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit 1&1-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die 1&1-Aktie bei 35.76 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2.797 1&1-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 07.04.2026 auf 23.90 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 66.84 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 33.16 Prozent vermindert.
Zuletzt verbuchte 1&1 einen Börsenwert von 4.17 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des 1&1-Anteils fand am 14.09.1998 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines 1&1-Anteils bei 14.06 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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