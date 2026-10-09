SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
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09.10.2026 09:28:17
TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen
So bewegt sich der TecDAX heute.
Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.15 Prozent höher bei 3’971.35 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 566.169 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.250 Prozent auf 3’975.45 Punkte an der Kurstafel, nach 3’965.53 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 4’004.85 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 3’969.68 Einheiten.
So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht sank der TecDAX bereits um 2.94 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.09.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3’994.71 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, lag der TecDAX noch bei 3’824.59 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, wurde der TecDAX auf 3’747.47 Punkte taxiert.
Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 9.58 Prozent zu. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Heutige Tops und Flops im TecDAX
Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell TeamViewer (+ 4.24 Prozent auf 6.89 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4.11 Prozent auf 25.82 EUR), Nemetschek SE (+ 3.97 Prozent auf 66.80 EUR), SAP SE (+ 2.99 Prozent auf 190.14 EUR) und ATOSS Software (+ 2.72 Prozent auf 86.80 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen Deutsche Telekom (-7.12 Prozent auf 24.92 EUR), United Internet (-1.80 Prozent auf 22.88 EUR), freenet (-1.07 Prozent auf 22.14 EUR), Siltronic (-0.56 Prozent auf 80.05 EUR) und SMA Solar (-0.26 Prozent auf 57.80 EUR).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1’802’269 Aktien gehandelt. Mit 216.551 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf
2026 verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.98 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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