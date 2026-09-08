TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels in der Verlustzone

Am Dienstag fiel der TecDAX via XETRA zum Handelsende um 0.53 Prozent auf 4’034.19 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 564.158 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0.304 Prozent leichter bei 4’043.19 Punkten, nach 4’055.52 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4’057.15 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4’019.72 Zählern.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der TecDAX auf 4’068.78 Punkte taxiert. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 08.06.2026, einen Stand von 4’067.45 Punkten auf. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, bei 3’635.10 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11.31 Prozent aufwärts. Bei 4’284.41 Punkten schaffte es der TecDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 3’322.31 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit SMA Solar (+ 6.18 Prozent auf 63.60 EUR), HENSOLDT (+ 2.93 Prozent auf 81.50 EUR), Sartorius vz (+ 1.88 Prozent auf 238.10 EUR), freenet (+ 1.15 Prozent auf 24.68 EUR) und JENOPTIK (+ 1.02 Prozent auf 41.42 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil ATOSS Software (-4.33 Prozent auf 92.90 EUR), Infineon (-3.85 Prozent auf 58.45 EUR), Nemetschek SE (-3.60 Prozent auf 61.60 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2.99 Prozent auf 31.18 EUR) und TeamViewer (-2.87 Prozent auf 6.43 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 4’958’306 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 214.312 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.57 erwartet. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.42 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch