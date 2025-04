TecDAX-Handel aktuell: TecDAX rutscht mittags ab

Am Mittwoch tendiert der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA 3.20 Prozent tiefer bei 3’189.54 Punkten. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 569.888 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 1.94 Prozent auf 3’230.98 Punkte an der Kurstafel, nach 3’294.90 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3’170.78 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3’237.14 Punkten verzeichnete.

TecDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 3.09 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3’795.16 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 09.01.2025, den Stand von 3’487.68 Punkten. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 09.04.2024, bei 3’389.44 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 7.19 Prozent nach unten. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3’905.01 Punkten. Bei 3’010.36 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit CompuGroup Medical SE (-0.09 Prozent auf 22.04 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1.70 Prozent auf 52.05 EUR), HENSOLDT (-1.73 Prozent auf 59.50 EUR), ATOSS Software (-1.78 Prozent auf 121.40 EUR) und PNE (-2.02 Prozent auf 13.60 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-6.28 Prozent auf 27.46 EUR), CANCOM SE (-5.50 Prozent auf 23.20 EUR), Formycon (-5.47 Prozent auf 20.75 EUR), Nagarro SE (-5.37 Prozent auf 64.35 EUR) und Siltronic (-5.06 Prozent auf 33.76 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 3’190’916 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 261.082 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf

Unter den TecDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Elmos Semiconductor-Aktie mit 8.65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.29 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch