TecDAX-Handel aktuell: TecDAX nachmittags auf grünem Terrain

Am Mittwoch verbucht der TecDAX um 15:40 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0.96 Prozent auf 3’318.51 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 489.725 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.037 Prozent fester bei 3’288.11 Punkten in den Handel, nach 3’286.91 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 3’332.14 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3’286.29 Punkten lag.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der TecDAX bereits um 4.12 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, bei 3’423.03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.01.2024, bewegte sich der TecDAX bei 3’339.16 Punkten. Der TecDAX lag vor einem Jahr, am 24.04.2023, bei 3’300.46 Punkten.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0.183 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3’490.44 Punkten. Bei 3’175.55 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Infineon (+ 6.78 Prozent auf 31.83 EUR), AIXTRON SE (+ 3.58 Prozent auf 23.46 EUR), HENSOLDT (+ 2.50 Prozent auf 39.30 EUR), Nemetschek SE (+ 2.14 Prozent auf 83.55 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1.69 Prozent auf 53.04 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen EVOTEC SE (-33.22 Prozent auf 9.47 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (-2.20 Prozent auf 36.50 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1.17 Prozent auf 101.40 EUR), freenet (-0.88 Prozent auf 27.06 EUR) und Nordex (-0.86 Prozent auf 12.75 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Im TecDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 17’286’273 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 193.876 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie. Hier soll ein KGV von 9.08 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.74 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch