TecDAX-Handel aktuell: TecDAX fällt schlussendlich

Schlussendlich fiel der TecDAX im XETRA-Handel um 1.20 Prozent auf 3’988.01 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 566.378 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0.092 Prozent auf 4’032.68 Punkte an der Kurstafel, nach 4’036.38 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3’980.14 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4’047.63 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 0.983 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 4’068.78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 4’005.67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’626.79 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 10.04 Prozent nach oben. Bei 4’284.41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’322.31 Punkten markiert.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit CANCOM SE (+ 1.14 Prozent auf 22.25 EUR), Drägerwerk (+ 0.73 Prozent auf 111.00 EUR), SAP SE (+ 0.64 Prozent auf 182.86 EUR), QIAGEN (+ 0.41 Prozent auf 36.62 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 0.13 Prozent auf 31.66 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen PVA TePla (-3.61 Prozent auf 30.48 EUR), HENSOLDT (-3.53 Prozent auf 78.62 EUR), SMA Solar (-2.91 Prozent auf 61.75 EUR), Infineon (-2.57 Prozent auf 56.95 EUR) und Siltronic (-2.54 Prozent auf 76.85 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5’609’988 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 210.988 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 6.35 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.27 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch