Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108
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06.10.2026 17:58:13
TecDAX-Handel aktuell: TecDAX beendet die Dienstagssitzung in der Gewinnzone
Am Dienstagabend zeigten sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.
Der TecDAX verbuchte im XETRA-Handel schlussendlich Gewinne in Höhe von 0.86 Prozent auf 4’105.32 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 565.418 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0.505 Prozent stärker bei 4’090.90 Punkten, nach 4’070.35 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 4’132.43 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4’086.76 Punkten.
So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 4’022.75 Punkten. Der TecDAX lag noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, bei 3’912.53 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 06.10.2025, einen Wert von 3’742.50 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 13.27 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4’284.41 Punkte. Bei 3’322.31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell JENOPTIK (+ 3.92 Prozent auf 43.96 EUR), Sartorius vz (+ 3.22 Prozent auf 259.70 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2.37 Prozent auf 31.16 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2.15 Prozent auf 161.40 EUR) und TeamViewer (+ 2.03 Prozent auf 6.78 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil HENSOLDT (-4.46 Prozent auf 78.90 EUR), Nordex (-2.31 Prozent auf 36.30 EUR), OHB SE (-2.21 Prozent auf 168.00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2.11 Prozent auf 26.00 EUR) und freenet (-2.01 Prozent auf 22.46 EUR).
Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 4’499’712 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 213.573 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus
Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6.79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9.02 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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