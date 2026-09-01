TecDAX-Handel aktuell: So steht der TecDAX aktuell

Am Dienstag fällt der TecDAX um 15:40 Uhr via XETRA um 1.08 Prozent auf 4’038.47 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 575.909 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.050 Prozent auf 4’084.71 Punkte an der Kurstafel, nach 4’082.68 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4’030.58 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4’088.24 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, mit 3’827.49 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 4’180.56 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 01.09.2025, den Wert von 3’739.20 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 11.43 Prozent aufwärts. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Drägerwerk (+ 3.02 Prozent auf 115.80 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2.55 Prozent auf 32.96 EUR), QIAGEN (+ 2.36 Prozent auf 38.12 EUR), CANCOM SE (+ 1.82 Prozent auf 22.40 EUR) und Kontron (+ 1.19 Prozent auf 22.16 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen Siltronic (-3.86 Prozent auf 75.95 EUR), HENSOLDT (-3.15 Prozent auf 83.00 EUR), Nemetschek SE (-2.99 Prozent auf 68.20 EUR), PVA TePla (-2.98 Prozent auf 29.98 EUR) und IONOS (-2.27 Prozent auf 34.48 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf

Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1’772’498 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 220.822 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus

Die TeamViewer-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.37 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch