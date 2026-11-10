TecDAX 1548840 / DE0007203275
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10.11.2026 12:26:17
TecDAX-Handel aktuell: mittags Gewinne im TecDAX
Am Mittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.
Der TecDAX steigt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.69 Prozent auf 4’076.08 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 571.961 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.360 Prozent auf 4’062.72 Punkte an der Kurstafel, nach 4’048.14 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 4’094.12 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4’062.72 Einheiten.
So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, den Stand von 3’978.41 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, wurde der TecDAX auf 4’067.42 Punkte taxiert. Der TecDAX stand noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, bei 3’496.69 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 12.47 Prozent aufwärts. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im TecDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Infineon (+ 5.81 Prozent auf 51.45 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5.54 Prozent auf 48.02 EUR), Siltronic (+ 4.47 Prozent auf 54.95 EUR), OHB SE (+ 2.46 Prozent auf 208.50 EUR) und AIXTRON SE (+ 2.17 Prozent auf 32.43 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen JENOPTIK (-4.24 Prozent auf 35.72 EUR), Elmos Semiconductor (-3.32 Prozent auf 116.60 EUR), SMA Solar (-3.16 Prozent auf 47.84 EUR), Nordex (-2.79 Prozent auf 41.76 EUR) und Nemetschek SE (-1.75 Prozent auf 64.45 EUR).
Die teuersten TecDAX-Unternehmen
Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 2’119’403 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 237.935 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.
TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
In diesem Jahr weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.48 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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