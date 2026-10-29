TecDAX-Handel aktuell: Anleger lassen TecDAX steigen

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.66 Prozent stärker bei 4’142.94 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 580.259 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.159 Prozent stärker bei 4’122.16 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 4’115.60 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 4’108.96 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4’158.74 Punkten.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 3.00 Prozent nach oben. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 29.09.2026, den Wert von 4’003.10 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’845.33 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.10.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3’672.18 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 14.31 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit AIXTRON SE (+ 6.61 Prozent auf 33.55 EUR), HENSOLDT (+ 2.95 Prozent auf 88.58 EUR), PVA TePla (+ 2.45 Prozent auf 31.76 EUR), Deutsche Telekom (+ 2.23 Prozent auf 25.70 EUR) und Siltronic (+ 2.23 Prozent auf 62.00 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil OHB SE (-2.69 Prozent auf 253.00 EUR), TeamViewer (-1.80 Prozent auf 7.38 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1.72 Prozent auf 28.64 EUR), IONOS (-1.52 Prozent auf 35.10 EUR) und SAP SE (-1.30 Prozent auf 208.45 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2’170’233 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 238.444 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 7.43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.94 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch