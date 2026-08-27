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TecDAX-Performance 27.08.2026 17:58:10

TecDAX aktuell: TecDAX zum Handelsende im Aufwind

TecDAX aktuell: TecDAX zum Handelsende im Aufwind

Der TecDAX verbuchte zum Handelsschluss Zuwächse.

United Internet
24.61 CHF 3.56%
Kaufen Verkaufen

Schlussendlich gewann der TecDAX im XETRA-Handel 2.10 Prozent auf 4’103.38 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 567.224 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0.735 Prozent höher bei 4’048.63 Punkten in den Handel, nach 4’019.10 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4’040.77 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4’106.06 Punkten.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der TecDAX bereits um 0.468 Prozent. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 27.07.2026, einen Wert von 3’808.76 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, stand der TecDAX bei 4’067.61 Punkten. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 27.08.2025, bei 3’747.48 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 13.22 Prozent nach oben. 4’284.41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3’322.31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Nemetschek SE (+ 9.85 Prozent auf 71.40 EUR), TeamViewer (+ 6.79 Prozent auf 7.00 EUR), United Internet (+ 5.75 Prozent auf 26.84 EUR), SAP SE (+ 5.48 Prozent auf 189.88 EUR) und IONOS (+ 5.09 Prozent auf 35.12 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil Deutsche Telekom (-2.56 Prozent auf 28.19 EUR), Drägerwerk (-1.07 Prozent auf 111.00 EUR), freenet (-0.49 Prozent auf 24.24 EUR), Siemens Healthineers (+ 0.00 Prozent auf 39.26 EUR) und Siltronic (+ 0.13 Prozent auf 79.45 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 7’247’423 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 214.058 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die freenet-Aktie mit 8.38 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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