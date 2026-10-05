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TecDAX-Entwicklung 05.10.2026 17:58:12

TecDAX aktuell: TecDAX zum Ende des Montagshandels mit Abgaben

TecDAX aktuell: TecDAX zum Ende des Montagshandels mit Abgaben

Der TecDAX fiel heute.

Eckert & Ziegler
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Letztendlich bewegte sich der TecDAX im XETRA-Handel 0.26 Prozent schwächer bei 4’071.40 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 565.479 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der TecDAX 0.234 Prozent fester bei 4’091.47 Punkten, nach 4’081.92 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 4’101.09 Punkte, das Tagestief hingegen 4’049.01 Zähler.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, einen Stand von 4’022.75 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, notierte der TecDAX bei 3’899.62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, den Stand von 3’734.20 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 12.34 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Nemetschek SE (+ 4.31 Prozent auf 64.10 EUR), TeamViewer (+ 4.15 Prozent auf 6.65 EUR), HENSOLDT (+ 4.08 Prozent auf 82.58 EUR), ATOSS Software (+ 2.41 Prozent auf 85.00 EUR) und EVOTEC SE (+ 1.44 Prozent auf 2.96 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4.81 Prozent auf 73.30 EUR), JENOPTIK (-3.51 Prozent auf 42.30 EUR), Nordex (-3.18 Prozent auf 37.16 EUR), Eckert Ziegler (-2.83 Prozent auf 12.00 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-2.75 Prozent auf 30.44 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5’233’914 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 212.280 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.40 erwartet. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.02 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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