TecDAX aktuell: TecDAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste

Der TecDAX bewegte sich im XETRA-Handel schlussendlich um 0.85 Prozent schwächer bei 3’668.88 Punkten. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 523.356 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.341 Prozent auf 3’712.86 Punkte an der Kurstafel, nach 3’700.23 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3’661.48 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’715.13 Zählern.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der TecDAX bereits um 1.63 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, den Stand von 3’420.18 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 22.01.2026, bei 3’704.99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.04.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3’423.66 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 1.23 Prozent. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3’858.70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’322.31 Punkten erreicht.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit Infineon (+ 3.47 Prozent auf 49.39 EUR), Siltronic (+ 3.10 Prozent auf 71.60 EUR), AIXTRON SE (+ 3.07) Prozent auf 46.62 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1.41 Prozent auf 172.20 EUR) und EVOTEC SE (+ 0.62 Prozent auf 5.69 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil Deutsche Telekom (-4.76 Prozent auf 27.42 EUR), Siemens Healthineers (-3.13 Prozent auf 36.87 EUR), Sartorius vz (-3.12 Prozent auf 236.20 EUR), Bechtle (-2.25 Prozent auf 30.36 EUR) und United Internet (-2.14 Prozent auf 27.50 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 15’290’280 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 175.367 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch