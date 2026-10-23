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TecDAX-Entwicklung 23.10.2026 09:28:16

TecDAX aktuell: TecDAX präsentiert sich zum Start des Freitagshandels leichter

TecDAX aktuell: TecDAX präsentiert sich zum Start des Freitagshandels leichter

Der TecDAX bewegt sich am fünften Tag der Woche nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

SAP
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Am Freitag fällt der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0.51 Prozent auf 4’039.77 Punkte zurück. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 576.370 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.146 Prozent auf 4’066.35 Punkte an der Kurstafel, nach 4’060.43 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4’070.20 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 4’039.68 Punkten.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der TecDAX bereits um 0.655 Prozent zu. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 23.09.2026, einen Wert von 4’011.82 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3’701.45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3’741.05 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 11.46 Prozent. 4’284.41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. 3’322.31 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Ottobock (+ 4.00 Prozent auf 52.00 EUR), AIXTRON SE (+ 1.97 Prozent auf 29.50 EUR), Infineon (+ 1.83 Prozent auf 50.80 EUR), Drägerwerk (+ 1.63 Prozent auf 100.00 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 1.31 Prozent auf 124.20 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen SAP SE (-2.32 Prozent auf 210.35 EUR), Deutsche Telekom (-2.14 Prozent auf 25.62 EUR), TeamViewer (-1.67 Prozent auf 7.34 EUR), IONOS (-1.44 Prozent auf 35.58 EUR) und Nemetschek SE (-1.40 Prozent auf 74.05 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 444’690 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 235.565 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.70 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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