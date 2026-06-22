HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
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22.06.2026 15:58:41
TecDAX aktuell: TecDAX präsentiert sich nachmittags fester
Der TecDAX entwickelt sich heute positiv.
Der TecDAX verbucht im XETRA-Handel um 15:41 Uhr Gewinne in Höhe von 0.82 Prozent auf 3’986.57 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 525.379 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.390 Prozent auf 3’969.56 Punkte an der Kurstafel, nach 3’954.14 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4’001.53 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’949.79 Zählern.
TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Noch vor einem Monat, am 22.05.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 4’036.09 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3’420.18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, wurde der TecDAX mit 3’751.17 Punkten gehandelt.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10.00 Prozent. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3’322.31 Zähler.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Infineon (+ 6.90 Prozent auf 87.63 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 6.90 Prozent auf 26.66 EUR), Siltronic (+ 6.09 Prozent auf 97.55 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4.07 Prozent auf 189.20 EUR) und Nordex (+ 2.98 Prozent auf 49.14 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil HENSOLDT (-5.74 Prozent auf 68.30 EUR), freenet (-3.59 Prozent auf 24.20 EUR), TeamViewer (-3.05 Prozent auf 4.92 EUR), Deutsche Telekom (-2.71 Prozent auf 25.88 EUR) und Drägerwerk (-2.37 Prozent auf 82.30 EUR).
Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 3’845’694 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 156.616 Mrd. Euro den grössten Anteil.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf
Die TeamViewer-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.03 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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