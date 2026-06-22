Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’791 0.1%  SPI 19’502 0.1%  Dow 51’825 0.5%  DAX 25’106 0.5%  Euro 0.9254 -0.1%  EStoxx50 6’325 0.5%  Gold 4’205 1.2%  Bitcoin 52’974 3.6%  Dollar 0.8092 0.2%  Öl 77.9 -3.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882SpaceX156888148Roche149905998Zurich Insurance1107539Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Kursfeuerwerk an der Wall Street: NVIDIA-Mega-Deal katapultiert die Super Micro-Aktie in die Höhe
Apogee-Aktie schiesst nach milliardenschwerem Übernahmeangebot von AbbVie nach oben
Aktien von Lockheed Martin, MP Materials und Co.: Peking setzt zehn weitere US-Unternehmen auf Exportkontrollliste
Modell sieht langfristige Rendite des Bitcoin in der Nähe von null - Warum die Kryptowährung trotzdem ein Erfolg sein könnte
OHB-Aktie verliert: Kapitalerhöhung führt zu Verwässerung bei freien Aktionären
Suche...

HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Marktbericht 22.06.2026 15:58:41

TecDAX aktuell: TecDAX präsentiert sich nachmittags fester

TecDAX aktuell: TecDAX präsentiert sich nachmittags fester

Der TecDAX entwickelt sich heute positiv.

HENSOLDT
64.67 CHF -3.47%
Kaufen Verkaufen

Der TecDAX verbucht im XETRA-Handel um 15:41 Uhr Gewinne in Höhe von 0.82 Prozent auf 3’986.57 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 525.379 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.390 Prozent auf 3’969.56 Punkte an der Kurstafel, nach 3’954.14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4’001.53 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’949.79 Zählern.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 22.05.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 4’036.09 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3’420.18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, wurde der TecDAX mit 3’751.17 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10.00 Prozent. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3’322.31 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Infineon (+ 6.90 Prozent auf 87.63 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 6.90 Prozent auf 26.66 EUR), Siltronic (+ 6.09 Prozent auf 97.55 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4.07 Prozent auf 189.20 EUR) und Nordex (+ 2.98 Prozent auf 49.14 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil HENSOLDT (-5.74 Prozent auf 68.30 EUR), freenet (-3.59 Prozent auf 24.20 EUR), TeamViewer (-3.05 Prozent auf 4.92 EUR), Deutsche Telekom (-2.71 Prozent auf 25.88 EUR) und Drägerwerk (-2.37 Prozent auf 82.30 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 3’845’694 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 156.616 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf

Die TeamViewer-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.03 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
In eigener Sache

Trading Signals: Redcare zündet den Befreiungsschlag

Mit einer überraschenden Prognoseanhebung meldet sich die Online-Apotheke eindrucksvoll zurück. Die Aktie springt über wichtige Chartmarken, Analysten sehen neues Potenzial - und das Wachstum gewinnt wieder spürbar an Breite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Elmos Semiconductor

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Elmos Semiconductor

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09.06.26 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.06.26 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.05.26 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.05.26 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.05.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

n diesem Interview spricht @TimSchaeferMedia direkt aus New York über den bevorstehenden Börsengang von SpaceX. Die Erwartungen sind riesig, die Bewertung sorgt für Diskussionen und viele Anleger fragen sich: Ist das die nächste Jahrhundertaktie oder ein gefährlicher Hype?

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

11:52 UBS Logo UBS KeyInvest: KI-Fantasie schlägt Zinsangst
09:24 Marktüberblick: Lanxess und SUSS gesucht
09:02 SMI leicht schwächer erwartet
19.06.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 21.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf Micron Technology
19.06.26 Next Stop: Space Economy
18.06.26 Julius Bär: 15.01% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (52.5%) auf Galderma Group AG, Logitech International SA, Swiss Life Holding AG
11.06.26 SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’320.69 19.68 S43BWU
Short 14’610.85 13.91 SEQBCU
Short 15’176.01 8.83 S3CBNU
SMI-Kurs: 13’791.43 22.06.2026 15:41:51
Long 13’199.57 19.96 SCB29U
Long 12’885.20 13.77 S95BFU
Long 12’340.78 8.92 SATBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Home Depot Aktie News: Home Depot am Freitagabend mit stabiler Tendenz
Modell sieht langfristige Rendite des Bitcoin in der Nähe von null - Warum die Kryptowährung trotzdem ein Erfolg sein könnte
D-Wave Quantum-Aktie zieht an: Meilenstein beim Quantum-Simulator
Gold, Öl & Co. in KW 25: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Nestlé-Aktie unter Druck: Kommunikation und Nachhaltigkeit unter neuer Chefin vereinigt
KW 25: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Aktien New York Ausblick: Stimmung bleibt gut - SpaceX-IPO zieht in den Bann
IPhone 18 Pro Rumored To Feature Larger Camera Bump For Advanced Imaging Upgrades

Top-Rankings

KW 25: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 25: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 25: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
TecDAX 3’978.79 0.62%