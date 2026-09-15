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Index im Blick 15.09.2026 15:58:21

TecDAX aktuell: TecDAX-Börsianer greifen am Nachmittag zu

TecDAX aktuell: TecDAX-Börsianer greifen am Nachmittag zu

Das macht der TecDAX am zweiten Tag der Woche.

Elmos Semiconductor
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Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0.46 Prozent stärker bei 3’979.03 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 555.736 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.075 Prozent auf 3’957.76 Punkte an der Kurstafel, nach 3’960.75 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3’927.03 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 3’981.53 Einheiten.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 4’105.87 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.06.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’998.22 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 15.09.2025, den Wert von 3’580.55 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9.79 Prozent aufwärts. 4’284.41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’322.31 Punkten markiert.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell Sartorius vz (+ 4.08 Prozent auf 237.20 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2.27 Prozent auf 135.00 EUR), Nordex (+ 1.90 Prozent auf 38.68 EUR), freenet (+ 1.12 Prozent auf 25.30 EUR) und Infineon (+ 0.98 Prozent auf 54.57 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen Ottobock (-2.89 Prozent auf 53.70 EUR), EVOTEC SE (-2.24 Prozent auf 2.80 EUR), SMA Solar (-2.17 Prozent auf 56.40 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1.23 Prozent auf 30.60 EUR) und ATOSS Software (-1.21 Prozent auf 89.60 EUR) unter Druck.

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1’379’211 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 204.593 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der TecDAX-Werte

Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.15 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Alle TecDAX-Werte im Überblick
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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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