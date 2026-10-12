Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108
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12.10.2026 15:58:17
TecDAX aktuell: TecDAX bewegt sich nachmittags im Plus
Der TecDAX verzeichnet am Montagnachmittag Kursanstiege.
Am Montag verbucht der TecDAX um 15:40 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0.42 Prozent auf 3’994.96 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 557.198 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.022 Prozent auf 3’979.30 Punkte an der Kurstafel, nach 3’978.41 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des TecDAX betrug 4’005.81 Punkte, das Tagestief hingegen 3’973.09 Zähler.
So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Wert von 3’980.48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3’838.42 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3’658.28 Punkten.
Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 10.23 Prozent zu. Bei 4’284.41 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3’322.31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell HENSOLDT (+ 5.35 Prozent auf 80.30 EUR), Nemetschek SE (+ 3.34 Prozent auf 69.65 EUR), IONOS (+ 3.09 Prozent auf 34.00 EUR), SAP SE (+ 2.89 Prozent auf 197.00 EUR) und TeamViewer (+ 1.96 Prozent auf 7.04 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil EVOTEC SE (-7.66 Prozent auf 2.56 EUR), Siltronic (-4.36 Prozent auf 75.75 EUR), Infineon (-2.92 Prozent auf 57.14 EUR), Elmos Semiconductor (-2.74 Prozent auf 142.20 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2.58 Prozent auf 64.10 EUR).
Diese TecDAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 3’767’325 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 220.983 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der TecDAX-Mitglieder
Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 6.99 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.07 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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