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TecDAX-Kursentwicklung 26.08.2026 17:58:11

TecDAX aktuell: TecDAX beendet die Mittwochssitzung in der Verlustzone

TecDAX aktuell: TecDAX beendet die Mittwochssitzung in der Verlustzone

Der TecDAX verlor letztendlich an Boden.

Carl Zeiss Meditec
29.45 CHF -1.66%
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Der TecDAX gab im XETRA-Handel zum Handelsende um 0.69 Prozent auf 4’022.87 Punkte nach. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 568.281 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0.133 Prozent schwächer bei 4’045.34 Punkten, nach 4’050.72 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 4’051.70 Punkte, das Tagestief hingegen 4’005.41 Zähler.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verlor der TecDAX bereits um 1.50 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Stand von 3’769.97 Punkten. Der TecDAX stand vor drei Monaten, am 26.05.2026, bei 4’064.27 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, wurde der TecDAX auf 3’757.15 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 11.00 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit Bechtle (+ 3.68 Prozent auf 36.62 EUR), EVOTEC SE (+ 3.07 Prozent auf 3.35 EUR), QIAGEN (+ 1.72) Prozent auf 37.34 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1.40 Prozent auf 31.82 EUR) und JENOPTIK (+ 1.08 Prozent auf 39.22 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen Siltronic (-3.23 Prozent auf 79.35 EUR), SAP SE (-2.93 Prozent auf 180.02 EUR), Ottobock (-2.32 Prozent auf 59.00 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2.01 Prozent auf 31.28 EUR) und SMA Solar (-1.71 Prozent auf 54.70 EUR) unter Druck.

Diese TecDAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die SAP SE-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 3’646’880 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 216.066 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel

Die TeamViewer-Aktie weist mit 6.59 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.37 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch

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