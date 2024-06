TecDAX aktuell: TecDAX am Mittwochmittag schwächer

Um 12:08 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 1.10 Prozent tiefer bei 3’300.50 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 510.824 Mrd. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.023 Prozent auf 3’336.42 Punkte an der Kurstafel, nach 3’337.20 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 3’336.42 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3’293.33 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 1.58 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, den Stand von 3’431.21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.03.2024, betrug der TecDAX-Kurs 3’391.18 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 19.06.2023, wies der TecDAX einen Wert von 3’206.17 Punkten auf.

Der Index gab seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0.725 Prozent nach. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3’490.44 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3’175.55 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit MorphoSys (+ 0.90 Prozent auf 67.60 EUR), freenet (+ 0.72 Prozent auf 25.32 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 0.59 Prozent auf 44.30 EUR), HENSOLDT (+ 0.41 Prozent auf 34.06 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0.39 Prozent auf 22.89 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil SMA Solar (-27.99 Prozent auf 29.90 EUR), AIXTRON SE (-4.04 Prozent auf 19.61 EUR), JENOPTIK (-3.08 Prozent auf 27.08 EUR), Sartorius vz (-3.08 Prozent auf 236.40 EUR) und QIAGEN (-2.83 Prozent auf 39.95 EUR) unter Druck.

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’623’993 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 205.151 Mrd. Euro im TecDAX den grössten Anteil aus.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr weist die SMA Solar-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7.24 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

