TecDAX aktuell: TecDAX am Donnerstagmittag in Rot

Am Donnerstag notiert der TecDAX um 12:08 Uhr via XETRA 1.63 Prozent leichter bei 3’931.64 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 563.757 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.388 Prozent auf 4’012.13 Punkte an der Kurstafel, nach 3’996.61 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 4’012.13 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3’930.49 Punkten erreichte.

TecDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der TecDAX bereits um 1.20 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 15.09.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3’976.62 Punkten. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 15.07.2026, mit 3’809.69 Punkten bewertet. Der TecDAX wurde vor einem Jahr, am 15.10.2025, mit 3’658.60 Punkten bewertet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 8.48 Prozent. Bei 4’284.41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. 3’322.31 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Deutsche Telekom (+ 2.81 Prozent auf 25.99 EUR), freenet (+ 1.52 Prozent auf 22.64 EUR), SAP SE (+ 0.96 Prozent auf 198.84 EUR), HENSOLDT (+ 0.72 Prozent auf 81.36 EUR) und United Internet (+ 0.68 Prozent auf 23.68 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen Drägerwerk (-14.24 Prozent auf 100.00 EUR), AIXTRON SE (-9.07 Prozent auf 32.27 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-8.54 Prozent auf 56.20 EUR), Siltronic (-8.15 Prozent auf 65.35 EUR) und Infineon (-7.93 Prozent auf 50.96 EUR) unter Druck.

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3’651’291 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 227.701 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf

Die TeamViewer-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.91 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch