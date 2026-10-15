Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’350 1.6%  SPI 20’244 1.4%  Dow 52’178 1.1%  DAX 25’383 0.3%  Euro 0.9277 -0.4%  EStoxx50 6’168 -0.4%  Gold 4’171 1.6%  Bitcoin 68’011 0.2%  Dollar 0.8269 -1.0%  Öl 105.6 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156ABB1222171Rheinmetall345850Novartis1200526Holcim1221405Partners Group2460882
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Anthropic-IPO: Analyst spricht vom „lächerlichsten Börsengang des Jahres“
Moonshot AI vor dem Börsengang: Chinesisches KI-Startup peilt Hongkong an
So bewegen sich Franken, Euro und US-Dollar
Unicredit nimmt nächste Hürde bei Commerzbank-Übernahme - Aktien im Fokus
Bitcoin könnte laut Ex-BitMEX-Chef Hayes vom möglichen KI-Crash profitieren - Chance für Krypto-Anleger?
Suche...
Plus500 Depot

United Internet Aktie 1115836 / DE0005089031

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index im Blick 15.10.2026 12:26:37

TecDAX aktuell: TecDAX am Donnerstagmittag in Rot

TecDAX aktuell: TecDAX am Donnerstagmittag in Rot

Derzeit ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Infineon
48.12 CHF -7.52%
Kaufen Verkaufen

Am Donnerstag notiert der TecDAX um 12:08 Uhr via XETRA 1.63 Prozent leichter bei 3’931.64 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 563.757 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.388 Prozent auf 4’012.13 Punkte an der Kurstafel, nach 3’996.61 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 4’012.13 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3’930.49 Punkten erreichte.

TecDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der TecDAX bereits um 1.20 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 15.09.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3’976.62 Punkten. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 15.07.2026, mit 3’809.69 Punkten bewertet. Der TecDAX wurde vor einem Jahr, am 15.10.2025, mit 3’658.60 Punkten bewertet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 8.48 Prozent. Bei 4’284.41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. 3’322.31 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Deutsche Telekom (+ 2.81 Prozent auf 25.99 EUR), freenet (+ 1.52 Prozent auf 22.64 EUR), SAP SE (+ 0.96 Prozent auf 198.84 EUR), HENSOLDT (+ 0.72 Prozent auf 81.36 EUR) und United Internet (+ 0.68 Prozent auf 23.68 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen Drägerwerk (-14.24 Prozent auf 100.00 EUR), AIXTRON SE (-9.07 Prozent auf 32.27 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-8.54 Prozent auf 56.20 EUR), Siltronic (-8.15 Prozent auf 65.35 EUR) und Infineon (-7.93 Prozent auf 50.96 EUR) unter Druck.

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3’651’291 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 227.701 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf

Die TeamViewer-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.91 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 2.6402 36.15 148594841
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu United Internet AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten