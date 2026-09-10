TecDAX aktuell: TecDAX am Donnerstagmittag im Minus

Der TecDAX fällt im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 0.45 Prozent auf 3’976.86 Punkte. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 562.027 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.213 Prozent auf 3’986.20 Punkte an der Kurstafel, nach 3’994.71 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3’960.32 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’987.38 Zählern.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der TecDAX bereits um 1.26 Prozent. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 10.08.2026, den Wert von 4’067.42 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, bei 3’979.38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3’600.35 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 9.73 Prozent. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’322.31 Punkten erreicht.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit Carl Zeiss Meditec (+ 3.12 Prozent auf 31.74 EUR), Drägerwerk (+ 2.88 Prozent auf 114.20 EUR), Ottobock (+ 2.11) Prozent auf 58.00 EUR), freenet (+ 1.31 Prozent auf 24.80 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1.02 Prozent auf 74.35 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil SMA Solar (-3.56 Prozent auf 59.55 EUR), SAP SE (-2.24 Prozent auf 178.76 EUR), TeamViewer (-1.50 Prozent auf 6.24 EUR), Nemetschek SE (-1.24 Prozent auf 59.65 EUR) und AIXTRON SE (-1.14 Prozent auf 37.44 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1’047’769 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 209.718 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.31 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch