TecDAX aktuell: TecDAX am Dienstagmittag mit Kursplus

Am Dienstag klettert der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0.25 Prozent auf 4’003.18 Punkte. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 557.778 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.278 Prozent auf 4’004.28 Punkte an der Kurstafel, nach 3’993.16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 4’012.43 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3’970.86 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 3’980.48 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, bei 3’870.03 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3’684.68 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 10.45 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3’322.31 Zähler.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit EVOTEC SE (+ 3.50 Prozent auf 2.55 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.80 Prozent auf 25.43 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1.17 Prozent auf 32.88 EUR), Ottobock (+ 1.12 Prozent auf 54.30 EUR) und freenet (+ 1.01 Prozent auf 22.08 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil TeamViewer (-2.30 Prozent auf 6.79 EUR), Elmos Semiconductor (-1.57 Prozent auf 137.80 EUR), Siltronic (-1.46 Prozent auf 74.10 EUR), Infineon (-1.43 Prozent auf 56.40 EUR) und AIXTRON SE (-1.35 Prozent auf 35.07 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 2’232’275 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 220.983 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

In diesem Jahr hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.19 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch