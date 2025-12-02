Tecan übernimmt Planungssoftware von Wako Automation

Männedorf (awp) - Tecan erweitert durch eine Übernahme das Angebot an Roboterarm-zentrierten Arbeitszellen. Dazu übernimmt der Laborausrüster von Wako Automation die Planungssoftware "Director" sowie ausgewählte Hardwaremodule. Die Transaktion wurde am 1. Dezember 2025 abgeschlossen.

Die "Director"-Software und die dazugehörige Hardware würden in die Geschäftseinheit Tecan Labwerx integriert, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Damit könne Tecan nun eine "einzigartige" Kombination aus Software, Service und Automation bereitstellen. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht kommuniziert.

ra/rw