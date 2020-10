Tecan erweitert die US-amerikanische Produktion von Pipettenspitzen für Covid-19-Tests mit einer Investition der

US-Regierung in Höhe von USD 32.9 Mio.

Neue Fertigungsanlagen in den USA werden voraussichtlich im Herbst 2021 die Produktion von Pipettenspitzen aufnehmen

Zudem hat Tecan die Produktionskapazität für Pipettenspitzen weltweit bereits verdoppelt; für Anfang 2021 ist ein weiterer substanzieller Ausbau geplant

Männedorf, Schweiz, 27. Oktober 2020 – Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) gab heute bekannt, dass das US-Verteidigungsministerium (DoD) und das US-Gesundheitsministerium (HHS) im Rahmen einer Auftragsvergabe in Höhe von USD 32.9 Mio. (CHF 29.8 Mio.) den Aufbau einer US-amerikanischen Produktion von Pipettenspitzen für Covid-19-Tests unterstützen. Einmal-Pipettenspitzen sind eine Schlüsselkomponente für molekulare SARS-CoV-2-Tests und andere Untersuchungen, die auf vollautomatischen Hochdurchsatzsystemen durchgeführt werden.

Diese Pipettenspitzen werden auf hoch spezialisierten vollautomatischen Produktionslinien hergestellt, die in der Lage sind, präzise Ausformungen und mehrere visuelle Inline-Qualitätsprüfungen durchzuführen. Die Finanzierung wird Tecan dabei unterstützen, mit einem beschleunigten Verfahren neue Produktionskapazitäten in den USA aufzubauen. Die Auftragsvergabe resultierte aus der Zusammenarbeit zwischen dem DoD und dem HHS unter der Leitung der Joint Acquisition Task Force (JATF) des Ministeriums. Die Finanzierung erfolgt durch das CARES-Gesetz (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act), womit die Erweiterung der industriellen Basis für kritische medizinische Ressourcen im Inland ermöglicht und unterstützt wird. Die neuen US-Fertigungslinien werden voraussichtlich im Herbst 2021 die Produktion von Pipettenspitzen aufnehmen. Sie sollen bis Dezember 2021 zu einer Erhöhung der US-Testkapazität um mehrere Millionen Tests pro Monat beitragen. Der Aufbau der US-amerikanischen Fertigung ergänzt die Massnahmen, die Tecan bereits durchgeführt hat, um die globale Produktionskapazität an anderen Standorten zu erhöhen. Insgesamt konnte Tecan die weltweite Produktionskapazität des Unternehmens für Pipettenspitzen verdoppeln; für Anfang 2021 wird mit einer weitere substanziellen Steigerung gerechnet.

«Tests sind eines der wichtigsten Werkzeuge im Kampf gegen die globale Covid-19-Pandemie. Damit Tests schnell, effektiv und zuverlässig durchgeführt werden können, braucht es sowohl hervorragendes klinisches Fachwissen als auch qualitativ hochwertige technische Systeme», sagte Dr. Achim von Leoprechting, CEO von Tecan. «Wir sind stolz darauf, dass die Automatisierungslösungen von Tecan – und die dafür erforderlichen Einmal-Pipettenspitzen – ein wesentlicher Bestandteil dieses Prozesses sind. Diese Investition in den Aufbau der US-amerikanischen Produktionskapazität, die durch die staatlichen Mittel unterstützt wird, ist wichtig für unsere Partner – die Laboratorien und Diagnostikunternehmen – ebenso wie für das öffentliche Gesundheitswesen.»

Tecan ist ein Pionier und Weltmarktführer in der Laborautomatisierung. Die Lösungen des Unternehmens unterstützen Labore bei der Automatisierung diagnostischer Tests, um die Verfahren präziser, effizienter und sicherer zu machen. Durch die Automatisierung der Tests können die Labore das Volumen der verarbeiteten Proben deutlich erhöhen, Testergebnisse schneller erhalten und eine präzise Ausgabe der Ergebnisse sicherstellen. Tecan bedient einige Kunden wie grosse klinische Referenzlabore direkt, liefert aber auch OEM-Instrumente und Pipettenspitzen, die als Gesamtlösungen zusammen mit den entsprechenden Testkits verwendet werden, an Diagnostikunternehmen.

Über Tecan

Tecan (www.tecan.com) ist ein weltweit führender Anbieter von Laborinstrumenten und Lösungen für die Branchen Biopharma, Forensik und klinische Diagnostik. Das Unternehmen ist auf Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Automatisierungslösungen für Laboratorien im Life-Science-Bereich spezialisiert. Die Kunden von Tecan sind Pharma- und Biotechnologieunternehmen, Forschungsabteilungen von Universitäten sowie forensische und diagnostische Laboratorien. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in der Entwicklung und Herstellung von OEM-Instrumenten und Komponenten, die vom jeweiligen Partnerunternehmen vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen verfügt über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa und in Nordamerika. In 52 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2019 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 637 Mio. (USD 643 Mio.; EUR 574 Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191).

Weitere Informationen:

Tecan Group

Martin Brändle

Senior Vice President, Corporate Communications & IR

Tel. +41 (0) 44 922 84 30

Fax +41 (0) 44 922 88 89

investor@tecan.com

www.tecan.com





