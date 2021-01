Tecan beteiligt sich an Softwareausrüster Labforward - Aktie schwächer

Dieses vertreibt Softwarelösungen für Untersuchungslabore.

Die Investition von Tecan in das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin beträgt 4,3 Millionen Franken, wie Tecan am Montag mitteilte. Damit erhält Tecan einen Anteil von 10 Prozent. Die bereits bestehende Zusammenarbeit mit Labforward im Bereich Konnektivität von Laborinstrumenten werde mit dieser Beteiligung noch ausgebaut, so Tecan.

Für Tecan-Papiere geht es am Montag an der SIX zeitweise um 0,98 Prozent nach unten auf 427,60 Franken.

