Tecan-Aktionäre lehnen Vergütungsbericht ab

Zürich (awp) - Die Aktionäre von Tecan haben an der Generalversammlung am Donnerstag den Vergütungsbericht 2024 abgelehnt. Dieser habe in einer Konsultativabstimmung die notwendige Mehrheit "äusserst knapp" verfehlt, teilte das Unternehmen am Abend mit.

Der Verwaltungsrat nehme die geringe Zustimmung der Aktionäre zum Vergütungsbericht zur Kenntnis, heisst es weiter. Und er verpflichte sich, das Vergütungssystem nun zu überprüfen.

Alle anderen Anträge kamen durch. So genehmigten die Aktionärinnen und Aktionäre unter anderem eine gleich bleibende Dividende von 3,00 Franken. Die Hälfte wird laut den Angaben als Rückzahlung der Reserven aus Kapitaleinlagen ausgeschüttet und erfolgt daher ohne Abzug der Verrechnungssteuer.

Ausserdem wurden alle zur Wahl vorgeschlagenen Mitglieder des Verwaltungsrats für eine Amtszeit von einem Jahr bestätigt.

