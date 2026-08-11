Tecan-Aktien nach Halbjahreszahlen zweistellig im Minus - Gewinnmitnahmen

Zürich (awp) - Die Aktien von Tecan stürzen am Dienstag nach Vorlage der Halbjahreszahlen ab. Die Zahlen sind eher gemischt ausgefallen. Nun kommt es zu Gewinnmitnahmen.

Gegen 9.35 Uhr sacken die Titel um 12,4 Prozent auf 177 Franken ab. Seit Ende April war es allerdings rasant nach oben gegangen. Damals wurden nur rund 115 Franken bezahlt.

Für die Bank Vontobel zeigen die Ergebnisse nun sowohl positive als auch negative Aspekte. So seien die Umsätze wie erwartet ausgefallen und die adjustieren Margen hätten sich verbessert. Zudem sei der mittelfristige Ausblick bestätigt worden.

Dennoch stehe das Unternehmen vor einer herausfordernden Situation, die nicht einfach zu lösen sei, meint Analystin Sibylle Bischofberger. 2026 bleibe ein Übergangsjahr mit ersten Fortschritten beim Restrukturierungsprogramm. Allerdings sei bereits viel Positives in der jüngsten Kursentwicklung enthalten.

Auch die ZKB sieht Gewinnmitnahmen als Grund für den Kursrücksetzer. Denn die Zahlen seien soweit im Rahmen der Markterwartungen ausgefallen und die Marge sei trotz negativer Währungs- und Zolleffekte leicht gestiegen.

Ähnlich klingt es bei Octavian. Die Experten werten die Ergebnisse insgesamt als ermutigend und der Ausblick sei mit weniger Risiken als bislang behaftet. Kurzfristig gebe es aber nur wenig Aufwärtspotenzial nach den jüngsten Kursgewinnen.

dm/rw