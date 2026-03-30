|Führungswechsel
|
30.03.2026 09:34:36
Tecan-Aktie steigt: Camila Japur wird zur Finanzchefin berufen
Tecan hat Camila Japur zur Chief Financial Officer ernannt, sie wird ihre Position am 1. Juni 2026 antreten.
Japur ist derzeit Group CFO von u-blox. Zuvor war sie 24 Jahre bei Ericsson tätig, darunter sieben Jahre als CFO des Enterprise-Segments, wie der Laborausrüster Tecan am Montag mitteilte.
Die Tecan-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 0,39 Prozent auf 127,50 Franken.
ra/rw
Männedorf (awp)
