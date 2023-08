Tecan-Aktie springt hoch: Ende der Corona-Sonderkonjunktur - 2023 erwartet Tecan dennoch Wachstum

In den ersten sechs Monaten 2023 hat das Unternehmen noch einmal die weggefallenen Einnahmen aus der Pandemie zu spüren bekommen. Für das Gesamtjahr geht Tecan dennoch von Wachstum aus.

Den Umsatz für das erste Semester beziffert Tecan in einem Communiqué am Dienstag auf 541,5 Millionen Franken, ein Minus von 7,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. In Lokalwährungen betrug die Abnahme 3,6 Prozent. Das Unternehmen begründet den Rückgang mit den Covid-bezogenen Aufträgen, die im Vorjahreszeitraum noch für eine ausgeprägte Dynamik gesorgt hatten.

Darüber hinaus seien von den Kunden aufgrund der unterbrochenen Lieferketten höhere Lagerbestände aufgebaut worden. Die Lieferketten hätten sich erst in der ersten Jahreshälfte 2023 weitgehend normalisiert, so dass die Kunden ihre Bestellungen nicht mehr wie im Vorjahreszeitraum weit im Voraus platzierten.

"Infolgedessen normalisierte sich auch das Book-to-Bill-Verhältnis auf ein Niveau von rund 1." Das Book-to-Bill-Ratio gilt als Indikator für den mittelfristigen Trend und kennzeichnet das Verhältnis vom Auftragseingang zum Umsatz.

Plus beim zugrunde liegenden Umsatz

Ohne die Auswirkungen des tieferen Covid-bezogenen Umsatzes und der Weitergabe von Materialkosten wäre der zugrunde liegende Umsatz dagegen in Lokalwährungen um 6,8 Prozent gestiegen, so das Communiqué.

Achim von Leoprechting, CEO von Tecan, zeigt sich denn auch "sehr zufrieden" mit "dem soliden zugrunde liegenden Umsatzwachstum". In einem sehr dynamischen Marktumfeld mit längeren Kaufentscheidungen und vorsichtigem Investitionsverhalten vieler Kunden "haben unsere Teams hervorragende Arbeit geleistet und die sich bietenden Chancen genutzt", wird er in der Mitteilung zitiert. Hervorzuheben sei auch, dass Tecan jetzt in mehreren Wachstumsmarktsegmenten viel breiter aufgestellt sei.

Auch Betriebsgewinn rückläufig

Das bereinigte Betriebsergebnis (EBITDA) fiel um 15 Prozent auf 101,2 Millionen. Die entsprechende Marge lag somit bei 18,7 Prozent (VJ 20,4%). Der Rückgang sei hauptsächlich auf die geringeren Verkaufsmengen zurückzuführen, so die Mitteilung.

Unter dem Strich blieben am Ende 53,2 Millionen Franken übrig, ein Minus von 19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Darin enthalten sind laut Mitteilung integrationsbedingte Kosten im Zusammenhang mit der Paramit-Akquisition (5,0 Mio.) sowie die kumulierten Abschreibungen auf erworbenen immateriellen Vermögenswerten (9,9 Mio.).

Mit den vorgelegten Zahlen bewegt sich Tecan im Rahmen der Analystenschätzungen.

Ziele bestätigt

Mit Blick nach vorne bestätigt das Unternehmen seine bisherige Jahresprognose für 2023. Beim Umsatz peilt Tecan weiterhin ein organisches Wachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich an. Diese Erwartung beinhaltet die negativen Auswirkungen des geringeren Covid-bezogenen Umsatzes (ca. -4 Prozentpunkte für das Gesamtjahr 2023).

Allerdings sei der grösste Teil der Auswirkungen bereits in der ersten Jahreshälfte verzeichnet worden. Auch die geringere Weitergabe von Materialkosten (mindestens -1 Prozentpunkt) sei hier berücksichtigt. Gleichzeitig geht Tecan von einer bereinigten EBITDA-Marge von mindestens rund 20 Prozent des Umsatzes aus.

Der Ausblick fusst nicht zuletzt auf den operativen Leistungen in der ersten Jahreshälfte, die das weitere Wachstum stützen sollten. So habe Tecan sein Kernangebot im Bereich Laborautomation in wichtigen Wachstumsmärkten weiter ausgebaut und im Bereich Partnering Business mehrere neue Partnerschaften abgeschlossen. Gleichzeitig habe Tecan die Skalierung der globalen Produktion fortgesetzt.

Anleger reagieren erfreut

Die Aktien des Laborausrüsters Tecan sind am Dienstag deutlich fester in den Handel gestartet. Das Unternehmen hat in der ersten Jahreshälfte wie erwartet noch einmal den Wegfall von Corona-bezogenen Umsätzen verdauen müssen, bestätigte aber für das Gesamtjahr 2023 die Wachstumserwartungen. Das wird von Analysten begrüsst.

Gegen 09.45 Uhr rücken Tecan um 8,8 Prozent auf 365,20 Franken vor (SPI: -0,7%), dies nachdem die Titel seit Jahresbeginn deutlich nachgegeben haben. Der Titel war mit einem Kurs bei 412 Franken in das Jahr 2023 gestartet und fiel bis Ende Juni auf ein Jahrestief von knapp 315 Franken zurück. Seither geht es wieder nach oben.

Tecan habe das saisonal schwächere erste Halbjahr mit einem Umsatzrückgang in Lokalwährungen von gut 7 Prozent im Rahmen der Erwartungen abgeschlossen, heisst es in der Einschätzung der ZKB. Positiv sei zu sehen, dass Tecan die Konsenserwartungen erreicht habe und die Guidance bestätigen könne. Am Markt sei teilweise eine Gewinnwarnung befürchtet worden.

Der Laborausrüster habe in der ersten Jahreshälfte eine den Erwartungen entsprechende Geschäftsentwicklung gezeigt, heisst es auch bei Vontobel. Die Integration des vor zwei Jahren übernommenen US-Medizingeräte- und Instrumentenherstellers Paramit sei gut umgesetzt worden, doch drücke die Übernahme etwas auf die Margen.

Nach den Kurseinbussen im laufenden Jahr weise Tecan mit den nun vorgelegten Zahlen und den guten Aussichten zum zweiten Halbjahr weiteres Steigerungspotenzial auf, heisst es in anderen Analystenkommentaren. Dabei sei im kommenden Jahr mit einer Steigerung der Margen zu rechnen, so die Experten der Bank Berenberg.

Männedorf / Zürich (awp)