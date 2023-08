Tecan-Aktie nach soliden Halbjahreszahlen stark nachgefragt

Zürich (awp) - Die Aktien des Laborausrüsters Tecan sind am Dienstag deutlich fester in den Handel gestartet. Das Unternehmen hat in der ersten Jahreshälfte wie erwartet noch einmal den Wegfall von Corona-bezogenen Umsätzen verdauen müssen, bestätigte aber für das Gesamtjahr 2023 die Wachstumserwartungen. Das wird von Analysten begrüsst.

Gegen 09.45 Uhr rücken Tecan um 8,8 Prozent auf 365,20 Franken vor (SPI: -0,7%), dies nachdem die Titel seit Jahresbeginn deutlich nachgegeben haben. Der Titel war mit einem Kurs bei 412 Franken in das Jahr 2023 gestartet und fiel bis Ende Juni auf ein Jahrestief von knapp 315 Franken zurück. Seither geht es wieder nach oben.

Tecan habe das saisonal schwächere erste Halbjahr mit einem Umsatzrückgang in Lokalwährungen von gut 7 Prozent im Rahmen der Erwartungen abgeschlossen, heisst es in der Einschätzung der ZKB. Positiv sei zu sehen, dass Tecan die Konsenserwartungen erreicht habe und die Guidance bestätigen könne. Am Markt sei teilweise eine Gewinnwarnung befürchtet worden.

Der Laborausrüster habe in der ersten Jahreshälfte eine den Erwartungen entsprechende Geschäftsentwicklung gezeigt, heisst es auch bei Vontobel. Die Integration des vor zwei Jahren übernommenen US-Medizingeräte- und Instrumentenherstellers Paramit sei gut umgesetzt worden, doch drücke die Übernahme etwas auf die Margen.

Nach den Kurseinbussen im laufenden Jahr weise Tecan mit den nun vorgelegten Zahlen und den guten Aussichten zum zweiten Halbjahr weiteres Steigerungspotenzial auf, heisst es in anderen Analystenkommentaren. Dabei sei im kommenden Jahr mit einer Steigerung der Margen zu rechnen, so die Experten der Bank Berenberg.

mk/kw