Tecan-Aktie nach Jahreszahlen gesucht: Tecan mit Gewinnsprung im Coronajahr 2020

Der Laborausrüster wurde im Gegensatz zu vielen anderen Firmen weniger hart von der Pandemie getroffen konnte beim Gewinn deutlich zulegen. Die Erwartungen der Analysten wurden übertroffen.

Konkret legten die Männedorfer 2020 beim Umsatz um 14,8 Prozent auf 730,9 Millionen Franken zu, wie Tecan am Dienstag mitteilte. In Lokalwährungen betrug das Plus sogar 18,7 Prozent - von dieser Seite her verspürte Tecan also doch einigen Gegenwind.

Damit erreichte die Firma ihre eigene Prognose von einem Umsatzwachstum in Lokalwährungen im niedrigen bis mittleren Zehner-Prozentbereich allerdings spielend. Diese hatte sie allerdings auch erst im Dezember erhöht. Zuvor war von einem Wachstum "im hohen einstelligen Prozentbereich" die Rede.

Substanziell war auch der Anstieg beim Auftragseingang. Dieser erhöhte sich auf 855,2 Millionen von 638,6 Millionen. Beim Betriebsergebnis (EBITDA) gelang dem Laborausrüster eine Zunahme um 29,6 Prozent auf 159,1 Millionen. Die entsprechende Marge lag somit bei 21,8 Prozent. Das eigene Ziel von 20,5 Prozent wurde also auch hier klar übertroffen.

Unter dem Strich resultierte ein um satte 41,7 Prozent höherer Gewinn von 103,7 Millionen. Insgesamt wurden die Erwartungen der Analysten damit klar übertroffen.

Über den Gewinn dürfen sich nun besonders die Aktionäre freuen. Sie werden vom Anstieg im Rahmen einer höheren Dividende von 2,30 Franken nach 2,20 Franken im Vorjahr profitieren. Hier hatten Analysten im Schnitt allerdings etwas mehr erwartet.

Neue Guidance für 2021

Für 2021 erwarte Tecan nun ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen bis mittleren Zehner-Prozentbereich in Lokalwährungen. Diese Prognosen beruhten auf der Annahme, dass es zu keinen Lieferkettenunterbrechungen komme und dass alle Produktionsstätten ihren Betrieb vollumfänglich fortführen könnten.

Die ausgewiesene EBITDA-Marge für das Gesamtjahr 2021 werde mindestens das nun erzielte Niveau von 21,8 Prozent des Umsatzes erreichen, hiess es ausserdem. Mögliche Akquisitionen im Jahresverlauf schliesse dieser Ausblick für 2021 nicht mit ein, hiess es.

Tecan verkauft 2020 viele Produkte für den Kampf gegen Corona

Nicht alle Firmen leiden unter der Corona-Pandemie. Das zeigt etwa ein Blick auf die Zahlen des Laborausrüsters Tecan. Im abgelaufenen Geschäftsjahr verzeichnete das Unternehmen aus Männedorf deutlich steigende Auftragszahlen bei Produktlinien, die den weltweiten Kampf gegen COVID-19 unterstützen.

Der Auftragseingang erhöhte sich dabei um satte 33,9 Prozent auf 855,2 Millionen, wie Tecan am Dienstag mitteilte. In Lokalwährungen ging es gar um 38,5 nach oben, das Unternehmen litt also unter etwas ungünstigen Wechselkursen.

Mit Blick auf die beiden Jahreshälften war der Anstieg vor allem im zweiten Semester besonders gross, als es mit 51,8 Prozent nach oben ging (H1 24,3%). Der Auftragsbestand wuchs im Gesamtjahr sogar noch deutlich schneller als der Auftragseingang und erreichte per 31. Dezember 2020 ein Rekordhoch, wie Tecan weiter mitteilte.

Tecan möchte Schwung mitnehmen

Auch künftig möchte das Unternehmen vom Schwung profitieren, den es im Coronajahr 2020 erhalten hat. "Für die Zukunft bieten sich grosse Chancen, um auf den Erkenntnissen aus der globalen Reaktion auf COVID-19 aufzubauen und diese auch mit Fokus auf Krebs, Stoffwechselerkrankungen und andere Infektionskrankheiten anzuwenden", wurde CEO Achim von Leoprechting im Communiqué zitiert.

Helfen soll dabei, dass in beiden Geschäftssegmenten in den Jahren 2021 und 2022 mit wichtigen neuen Produkten zu rechnen sei. In der Sparte Life Sciences Business liege der Schwerpunkt der neuen Produkte auf anwendungsspezifischen Anforderungen für Forschungs- und klinische Labors. Im Partnering Business liege der Fokus auf der Molekulardiagnostik oder der Proteinanalyse.

Rücktritt aus dem Verwaltungsrat

Nebst dem Ausblick zu den kommenden Produkten gab Tecan noch einen Wechsel in der Führung des Unternehmens bekannt. Lars Holmqvist, Mitglied des Verwaltungsrats seit 2015, wird sich an der Generalversammlung am 17. April 2021 nicht mehr zur Wiederwahl stellen, so die Mitteilung.

Tecan-Aktie nach Jahreszahlen gesucht

Die Tecan-Aktie ist am Dienstag nach Vorlage der Jahreszahlen 2020 fester in den Handel gestartet. Der Laborausrüster hat von der Corona-Pandemie befeuert Umsatz und Ergebnis kräftig gesteigert und sitzt auf gut gefüllten Auftragsbüchern.

Am Vormittag rückten Tecan im Schweizer Handel zeitweise um 4,52 Prozent auf 388,40 Franken vor. Die Tecan-Papiere haben sich seit Ausbruch der Coronakrise beachtlich entwickelt, vor einem Jahr kostete der Titel um die 250 Franken. Aktuell gewinnen sie an der SIX noch 2,5 Prozent auf 381,20 Franken.

Das Geschäft von Tecan habe sich vor allem im zweiten Halbjahr 2020 deutlich stärker als erwartet entwickelt, schreibt Daniel Buchta von der ZKB. Basierend auf dem starken Auftragseingang sei auch mit gutem Wachstum im laufenden Jahr zu rechnen. Dabei könnte der vom Management abgegebene Ausblick laut Buchta sogar etwas zu vorsichtig formuliert sein.

Tecan sei ein Gewinner der Corona-Pandemie, da sich Labor-Ausrüstungen in dieser Krise einer hohen Nachfrage erfreuten, schreibt Sibylle Bischofberger von der Bank Vontobel. Mit einer guten Nachfrage nach Tecan-Lösungen sei aber auch mittel- bis langfristig zu rechnen. Derzeit sei die Aktie jedoch nicht allzu günstig zu haben, begründet Bischofberger das von ihr gesetzte "Hold"-Rating.

Männedorf ZH (awp)