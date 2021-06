Tecan-Aktie klettert zweistellig: Tecan kauft US-Medizingerätehersteller Paramit für 1 Milliarde Dollar

Damit expandiere man in den USA und Asien, teilte Tecan am Mittwochabend in einem Communiqué mit. Paramit werde von Anfang an zum Gewinn von Tecan beitragen. Das Unternehmen aus Kalifornien erwarte im laufenden Jahr einen Umsatz von 280 Millionen Dollar und einen Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) von 50 Millionen Dollar.

Paramit werde nach Abschluss des Deals in Tecan integriert. Das Produkte- und Serviceportfolio beider Unternehmen werde sich gut ergänzen, hiess es. Damit werde Tecan die Position bei Angeboten für Life Sciences und In-vitro-Diagnostik (IVD) ausbauen. Im nächsten Jahr solle der Paramit-Umsatz auf 300 Millionen Dollar steigen.

Auch die geografische Präsenz ergänze sich gut, hiess es. Tecan gewinne an Produktionskapazität in Asien und eine starke Präsenz im OEM-Geschäft in Nordamerika. Auf der anderen Seite profitiere Paramit von den Tecan-Verkaufskanälen im Rest der Welt. Das US-Unternehmen beschäftigt über 1000 Mitarbeiter. Die Firma ist seit 2011 im Besitz der New Yorker Investmentgesellschaft Altaris Capital Partners.

Tecan knackt Milliardengrenze

Mit dem Kauf werde der Umsatz von Tecan auf über 1 Milliarde Franken wachsen. Der EBITDA steige über die Marke von 200 Millionen Franken. Man erwarte substantielle Kosten- und Kommerzsynergien, hiess es weiter.

Der Kaufpreis werde durch einen Mix aus Cash, neuen Aktien und der Ausgabe von Anleihen bezahlt, schrieb der Schweizer Konzern. Dabei wolle Tecan neue Aktien um Umfang von weniger als 10 Prozent des Aktienkapitals aus dem bestehenden genehmigten Kapital ausgeben. Tecan habe eine Überbrückungsfinanzierung von der Credit Suisse zugesagt bekommen.

Es wird erwartet, dass der Verschuldungsgrad von Tecan nach der Transaktion, gemessen am Verhältnis von Nettoschulden zu EBITDA, ungefähr 1.0 beträgt. Der Schuldenstand solle durch die Cashgenerierung des gemeinsamen Unternehmens rasch sinken. Die Transaktion solle in den kommenden Monaten abgeschlossen werden.

Im Schweizer Handel klettert die Tecan-Aktie derzeit um 11,36 Prozent auf 478,20 Franken.

jb/tp

Männedorf (awp)