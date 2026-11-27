Tebrau Teguh Bhd hat sich am 26.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.1 Millionen MYR – ein Plus von 85.71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tebrau Teguh Bhd 4.3 Millionen MYR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch