TEB Bancorp: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

TEB Bancorp hat am 14.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0.05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0.050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TEB Bancorp im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7.33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 4.2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0.280 USD. Im Vorjahr waren -0.500 USD je Aktie erzielt worden.

TEB Bancorp hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 18.01 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6.51 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 16.91 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch