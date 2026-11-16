TEAR stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TEAR lud am 13.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 14.83 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -10.650 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.36 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11.66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TEAR einen Umsatz von 4.80 Milliarden JPY eingefahren.

TEAR hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1.97 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 39.62 JPY je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1.02 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21.78 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 21.56 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch