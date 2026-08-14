TEAR: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

TEAR hat am 13.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

TEAR vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 6.20 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 5.06 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3.36 Prozent auf 5.00 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.17 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch